Le Sorelle Lestrano cantano le canzoni della guerra, tornando a Bisceglie sabato 18 giugno alle 19 nel salone del Circolo Unione.

Dopo il sold-out registrato a Bari nel mese di maggio, il gruppo "en travesti" composto da Michele Camero, anche regista, Giuliano Porcelli e Mauro Pedone, propongono musica, poesia, ironia, commozione, risate, riflessione e solidarietà. E' questo uno spettacolo nato per gioco dal desiderio di parodiare le notissime sorelle del Trio Lescano (per l’occasione divenute “Lestrano”), nei cui panni sono ironicamente entrati i tre “artisti” biscegliesi, coi quali ascoltare, e magari insieme cantare, le più celebri canzoni del Trio, da "Bombolo" a "Ma le gambe", da "Tulipan" a "Maramao perché sei morto" a molte altre ancora, inserite in una atmosfera ricca di rievocazioni storiche, discorsi di personaggi famosi e riflessioni sulle nefandezze del razzismo e della guerra, senza trascurare esilaranti gag.

A ciò si aggiunga che le tre Lestrano tengono alto anche il livello musicale della serata, aspetto non secondario se si considera che cantano spesso in falsetto, ossia in un registro vocale che non è proprio semplicissimo gestire dal punto di vista dell’intonazione. Gli artisti, capaci di “mettere la faccia” in un’operazione così complessa e di profondere tante energie e tanta passione insieme a tutti coloro che si impegnano sul palcoscenico e dietro le quinte, sono coadiuvati da altri cantanti e attori che forniscono il proprio generoso contributo alle cause di solidarietà: il tenore Sokol Preka Gjergji, Michelangelo Camero, Cindy Gjergji, i coreografi Ernesto Valenzano e Betty Papagni, i truccatori Antonio Lopopolo e Mary D’Ambrosio e l’Assistente tecnico-aiuto regia Franco Morgigno.

Prenotazione obbligatoria posti numerati presso il Circolo Unione di Bisceglie, in via Aldo Moro, 40. Tel. 0803968035