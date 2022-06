Mad Fever, agenzia di riferimento per la comunicazione online e offline del Caseificio Montrone dal 2013, progetta una nuova campagna multicanale del brand, puntando su una strategia narrativa del sentiment generato sui consumatori dai prodotti Montronella.

Dopo aver raccontato l’artigianalità dell’azienda, i metodi tradizionali della produzione dei mastri casari e aver comunicato i suoi prodotti, per la nuova campagna online e offline 2022 Mad Fever lascia la parola a chi sceglie di portare Montronella in tavola ogni giorno.

“Per consolidare la stretta relazione tra il Caseificio Montroneicio Montrone e i suoi consumatori, abbiamo voluto lasciare proprio a loro la possibilità di comunicare in che modo, i prodotti a marchio Montronella, possano essere la risposta al bisogno sempre più attuale di qualità della materia prima, facilità di consumo e affidabilità nei confronti dell’azienda – spiega Mimmo Arcieri, Amministratore Unico di Mad Fever -.

“Il nostro ruolo di consulenti è quello di facilitare l’identificazione dei reali consumatori dei prodotti del Caseificio con la sua comunicazione. Individuare sei target personas ci ha aiutato a descrivere il momento in cui i prodotti Montronella diventano protagonisti fra tanti altri: quando il frigorifero si apre e la scelta ricade su Montronella, perché è la risposta esatta a un bisogno”.

Con questa strategia di comunicazione il Caseificio Montrone entra nelle case dei suoi consumatori per la prima volta come Montronella (marchio dei suoi prodotti), per ribadire il suo costante impegno all’ascolto delle necessità di chi sposa l’etica dell’azienda e i suoi valori ogni giorno.

“Dal 1950 e di generazione in generazione, la nostra famiglia produce eccellenze casearie nell’unico modo che conosce: partendo dall’attenzione per le materie prime e senza mai perdere il contatto con chi ci sceglie ogni giorno – racconta Vincenzo Montrone, Direttore di produzione del Caseificio Montrone -. Per questo amiamo portare i nostri prodotti tra la gente, per darle modo di osservare da vicino i nostri mastri casari al lavoro, promuovendo la collaborazione con altre realtà del territorio, continuando a valorizzarlo e farlo crescere.

Questa campagna è un ulteriore passo per avvicinarci ai nostri consumatori, anche prima di arrivare sulla loro tavola”. Per la nuova campagna multicanale distribuita su tutto il territorio regionale, Mad Fever ha progettato e declinato una serie e di contenuti veicolati sui canali online e offline: l’obiettivo è quello di incontrare gli utenti che attualmente consumano i prodotti Montronella e intercettare coloro che non sono ancora entrati in contatto con l’azienda