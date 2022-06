Stp, la lettera di una pendolare: "Preoccupata per l'incolumità di noi passeggeri e degli autisti"

"Viaggiare è diventato insostenibile. Sono una pendolare, uso il trasporto pubblico Stp per recarmi a lavoro ma da qualche settimana ho paura a viaggiare". Inizia così la lettera di una lettrice che giunge a Trani per lavoro con i mezzi pubblici e scrive del disagio che vive nel bus tra schiamazzi, urla, insulti e atteggiamenti e comportamenti poco dignitosi da parte di alcuni ragazzi. "Non so se l'utenza più giovane è aumentata per via del periodo estivo ma è aumentata in maniera direttamente proporzionale anche la maleducazione".

In alcuni casi, segnala, sono intervenute anche le forze dell'ordine. "I bulli, e li chiamo così per via dei loro atteggiamenti, non hanno riguardo né di adulti né per gli autisti per i quali ho piena compassione dato quello che spesso sono costretti a sentire ma a far finta di nulla per non creare disagi ulteriori al servizio pubblico. Sto cercando in alcuni giorni di trovare altre soluzioni per giungere al lavoro dato il senso di paura che mi trovo a vivere. Spero che con questa mia lettera si possano ottenere, durante il periodo estivo, maggiori controlli per la tranquillità di noi passeggere e degli autisti stessi" conclude.