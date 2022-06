La Bat celebra 208 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri

Questa sera in piazza Duomo a Trani avrà luogo la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri che quest’anno festeggia 208 anni di storia. Alla presenza di militari dell’Arma in servizio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali, delle vedove e orfani assistiti dall’ONAOMAC, dei familiari delle vittime del dovere della provincia BAT, sarà schierato un reparto di formazione, su tre Compagnie, in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio, che renderà gli onori al Comandante povinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, Colonnello Alessandro Andrei, il quale passerà in rassegna i reparti e pronuncerà un breve intervento.

La prima Compagnia sarà composta da militari che indossano la tradizionale Grande Uniforme; la seconda vedrà una rappresentanza di Comandanti di Stazione e dei militari delle Compagnie dipendenti, la terza inquadrerà i militari in uniforme operativa per servizi di Ordine Pubblico e quelli appartenenti alle varie specialità dell’Arma, tra le quali, i Carabinieri delle Stazioni Forestali, della Stazione Parco di Andria e del Nucleo Biodiversità di Margherita di Savoia; saranno poi esposti alcuni mezzi di pronto intervento dell’Arma, quali le moto Ducati Multistrada e le Alfa Romeo Giulia in uso ai Nuclei Radiomobili.

Allo schieramento prenderanno parte anche i Gonfaloni della Provincia e dei comuni di Barletta, Andria e Trani, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, i Labari e i Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. La manifestazione celebrerà i 208 anni dedicati ai Carabinieri al servizio del Paese. Nel corso della cerimonia verranno consegnati riconoscimenti a 11 militari distintisi in delicate operazioni di servizio. La cerimonia sarà accompagnata musicalmente dalla Banda “Associazione Nazionale Carabinieri Puglia - La Benemerita” che, terminato l’evento, terrà un concerto aperto a tutta la cittadinanza.