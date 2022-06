Al Cinema Politeama di Bisceglie la proiezione gratuita di “Scrivimi per sbaglio”

Stasera, lunedì 6 giugno, appuntamento gratuito e aperto al pubblico al Cinema Politeama di Bisceglie, alle ore 21:00, per la proiezione di “Scrivimi per sbaglio”, short film girato interamente a Bisceglie e diretto da Giuseppe de Candia.

In sala interverrà tutto il cast, tra cui Paola Sinisi, Michelangelo Camero, Luca Costantino e Giuseppe de Candia. Ci saranno anche gli attori Francesco Mastrodonato e Nicola Losapio. Presente in sala anche Fabio di Liddo, giovane compositore e arrangiatore, autore della colonna sonora di “Scrivimi per sbaglio”. A moderare il dibattito sarà invece lo speaker radiofonico Giuseppe Martiradonna.

Alla proiezione seguirà un dibattito con Luciano Lopopolo, presidente nazionale dell’associazione Arcigay, sui temi più importanti relativi alla comunità lgbtq+: inclusione, libertà, diritti e altro ancora.

L'ingresso è gratuito e non è necessaria prenotazione, fino ad esaurimento posti.