Arte in Cucina presenta “La chiave del successo per perdere peso” allo Sporting Club di Bisceglie Copyright: n.c.

Angela Caccialupi, promoter della food community biscegliese “Arte in Cucina”, comunica il nuovo appuntamento organizzato in data sabato 11 giugno 2022, alle 18:30, presso lo Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro, 98). L'evento, promosso dal medesimo circolo sportivo, presieduto dall'avvocato Antonio Belsito, presenta il titolo “La chiave del successo per perdere peso. Un programma rivoluzionario per perdere peso mangiando”.

Si tratta di un’iniziativa strutturata in due parti: la prima nella formula dell’incontro culturale, in cui a relazionare sarà la dottoressa Mina Lopez, naturopata e floriterapeuta, specializzata in medicina naturale e conoscitrice di alimentazione nutraceutica, di concerto a Claudio Patrucco, ricercatore ed esperto di alimenti nutraceutici, che avrà modo di esporre concetti dell'alimentazione salutistica.

A seguire si terrà una serata conviviale allietata dal sax del DJ Raffaele Pistilli. Il sassofonista, nato a Sannicandro di Bari e laureatosi presso il Conservatorio “Nicolo Piccinni” di Bari, è insegnante di Musica presso la Scuola Media “Dante Alighieri” di Casamassima. Pistilli vanta numerose collaborazioni con diversi artisti pugliesi e si è distinto come musicista polivalente e dj.

L’invito della Responsabile della food community Angela Caccialupi, questa volta nelle vesti di moderatrice, è a partecipare al fine di approfondire l'interessante argomento, trattato da illustri relatori per una chiacchierata con il pubblico. L’occasione sarà prospera per affrontare il rapporto tra cibo e salute: cosa e come mangiare, anche in ragione delle nuove scoperte scientifiche. Si accede su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3315907736.