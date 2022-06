Ben tornata allegria! L’evento di “Alexart-Le Gelaterie” dà il benvenuto all’estate

Protagonista indiscusso dell’evento sarà il gelato artigianale. Immersi nell’atmosfera festosa della domenica, tra sorrisi e intrattenimento, grandi e bambini potranno assaporare le molte varietà di gelato offerte dalla gelateria, ordinando ogni gusto possibile.

«Dopo due anni di covid, abbiamo voluto dare un forte segnale di ripresa, approfittando dell’arrivo dell’estate – spiega Alessandro Leo – Organizzare un evento in presenza che coinvolgesse bambini e famiglie, ci è sembrato il modo migliore per avviarci alla bella stagione, dandole il benvenuto nel nome del gelato artigianale. Lanciando il “Gelato Festival 2022”, proporremo giochi, intrattenimento, palloncini personalizzati e gadget di ogni tipo ai tanti bambini che ci raggiungeranno in gelateria.»

Contatti

Sede Corato: Piazza Mentana, 20

Sede Bisceglie: Lungomare N. Sauro, 32

Telefono: 340 831 3575