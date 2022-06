Domenica 29 maggio una lieta sorpresa nella Sartoria sociale “Storia&stoffe” della Caritas cittadina di Bisceglie: una delegazione dell‘EdR (equipe diocesana dei ragazzi) ha chiesto di visitarla a conclusione dell’anno di formazione che aveva come tema la sartoria.

Durante lʼanno il cammino Acr ha accompagnato i bambini e i ragazzi a scoprire il mistero di Gesù Cristo e con esso il desiderio di originalità e unicità: la sartoria è il luogo fisico in cui si realizzano abiti, ma anche e soprattutto un laboratorio artigianale, dove si esprime l'arte del creare e dove si può sentire esclamare quello che è il nuovo slogan: "Su misura per te!"

L’EdR è un gruppo di rappresentanti dei vari gruppi ACR di tutta la diocesi che vengono eletti democraticamente dai loro coetanei e si ritrovano in alcune occasioni per decidere quali passi dovrà compiere l’ACR futura, nella Chiesa e nel mondo, quali attività e sogni i ragazzi desiderano per essa. Tramite delle elezioni parrocchiali, dove ogni AcieRrino può partecipare, due ragazzi per parrocchia ( un bambino (fascia 9-11 anni) e un ragazzo (fascia 12-14 anni) entrano a far parte dell’Edr.

Il gruppo, formato da ragazzi dai 9 ai 14 anni, guidata dal responsabile diocesano Andrea De Filippo coadiuvato da quattro responsabili cittadine, Donatella, Silvia e Federica, hanno concluso il loro percorso annuale proprio visitando i servizi che la Caritas diocesana offre: l’Emporio eco-solidale, la Sartoria sociale e RecuperiAmoci.

Dopo l’incontro con Sergio ed Antonio, in Sartoria, guidati da Antonella ed Angela, i ragazzi hanno realizzato una borsa per ciascuno ricavandola da camicie prese nell’Emporio e completandola con cravatte che ciascuno di loro aveva portato, storia della propria famiglia.

"La fede è come la borsa che avete realizzato stamattina, è il vestito che il Signore ha creato per ciascuno di voi e l'ha creata cucendo la stoffa della vita con la stoffa dell'amore. Tocca a voi custodirla perché la indossate tutti i giorni": queste le parole dell’ assistente diocesano dell'Acr don Vincenzo Giannico che hanno concluso la meravigliosa giornata di oggi, Leggiamo nella loro pagina Facebook. E’ stata una giornata preziosa anche per le due volontarie della Sartoria che sono state ringraziate di cuore, sia per il servizio prezioso ed importante che offrono, per la pazienza e l’amore con cui hanno accolto il gruppo vivacissimo.

“I ragazzi tornano a casa con una borsa unica e speciale realizzata con le loro mani, con l'aiuto delle splendide sarte volontarie, ma soprattutto con la consapevolezza che l'Amore tutto crea, tutto recupera e tutto ricuce”, scrive ancora don Vincenzo. E’ stato un momento prezioso anche per le volontarie presenti per mettere a punto qualche progetto per la prossima riapertura della Sartoria dopo la chiusura forzata per quasi due anni a causa dell’epidemia da Covid19.