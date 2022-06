​Tanti volti pugliesi alla rassegna internazionale "Festival Corti sul Mare"

La Rassegna Internazionale Cinematografica FESTIVALCORTISULMARE sbarca a Terracina. Pronta l'edizione 2022 in svolgimento dal 10 al 12 agosto 2022, tre serate di proiezioni 35 film finalisti in concorso, con inizio proiezioni dalle ore 21.30 presso piazza Garibaldi con un palco enorme allestito come fosse il set cinematografico.

Questa quarta edizione avrà un risalto nazionale grazie anche alla presenza dell'attore e giornalista televisivo Ovidio Martucci che ne è Direttore Artistico. Saranno proiettati i film "Don't forget" (girato nel 2021), mentre ad aprire il Festival sarà il Regista Leonardo Ginefra con il suo corto Finalista "I colori delle falene".

Tra i protagonisti di questo festival anche alcuni rappresentanti del settore in Puglia: Mariangela Rana (di Bisceglie), Luigi Caccavo, Lauredana Ceci del Mudù e la truccatrice Gabriella Giusti (Trani).