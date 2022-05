Programmazione piano sociale di zona: oggi pomeriggio appuntamento a Bisceglie

A seguito dell’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 353 del 14.03.2022, il Dirigente dell’Ufficio di Piano ha avviato il confronto con il partenariato sociale per la definizione del Piano Sociale di Zona 2022 – 2024 che si è rivelato molto ricco e articolato: “l’Ambito di TRANI, avvalendosi della collaborazione del CSV “San Nicola” e di 10 moderatori professionalmente qualificati provenienti da università, enti di ricerca, mondo dell’associazionismo e della cooperazione, ha organizzato oltre 27 ore di informazione e confronto, declinate in 6 tavoli tematici, articolati in complessivi 12 incontri, che hanno visto la partecipazione di circa 249 persone e circa 36 ETS di Trani e Bisceglie; sono stati coinvolti circa 15 rappresentanti delle istituzioni (ASL, UEPE, USSM, Università degli Studi di Bari, Istituti scolastici) e 16 assistenti sociali dei comuni di Trani e Bisceglie”.

Al fine di condividere le riflessioni, gli spunti e le proposte progettuali avanzate dalle due comunità, tutti i rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, singole associazioni e cooperative, ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie e singoli utenti (L.r. n.19/2006 art. 4) dei Comuni di Trani e Bisceglie sono invitati a partecipare ai lavori che si terranno oggi pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00 presso il Museo Diocesano – Pendio S. Rocco a Bisceglie.

Durante l’incontro saranno presenti i componenti della Cabina di Regia dell’Ambito, referenti delle Organizzazioni Sindacali e del privato sociale, che insieme ai referenti nominati dalle istituzioni pubbliche, proseguiranno il percorso di costruzione del nuovo Piano Sociale di Zona. Parteciperanno ai lavori i Sindaci di Trani e Bisceglie, le assessore alle Politiche Sociali, la Regione Puglia, il Distretto Sanitario ASL BAT 5 e il CSV San Nicola.