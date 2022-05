​“Donn&Maggio”, domenica visita guidata gratuita alla Chiesa del Purgatorio​

Domenica 29 maggio è in programma l’ultima delle visite guidate domenicali che hanno caratterizzato i weekend di “Donn&Maggio”, l’iniziativa promossa da Associazione “Borgo Antico” per promuovere l’imprenditoria femminile locale e rivitalizzare il centro storico biscegliese.

Per l’occasione, i partecipanti avranno la rara opportunità di scoprire i segreti della suggestiva Chiesa del Purgatorio (o della Madonna del Suffragio delle Anime Purganti), che sarà straordinariamente aperta al pubblico. La Chiesa, edificata nel 1638 ed “imbarocchita” nel 1789, fu realizzata per volere di Gerolamo Ubaldini da Galliano, antica famiglia citata da Dante nella Divina Commedia. La visita proseguirà poi con una tappa al Museo Diocesano nello splendido Palazzo Vescovile: uno dei musei più vasti di tutta la Puglia, con una superficie complessiva di oltre duemila metri quadrati. Attualmente, presso il Museo Diocesano, è in corso la mostra documentaria “Lettere al Direttore. 1940-1970”, in cui sono esposte le lettere inviate dai pazienti e dai loro familiari al Dott. Mimì Di Gregorio, direttore della Casa della Divina Provvidenza dal 1940 al 1970.

Anche quest’ultima visita guidata di “Donn&Maggio” si svolgerà in maniera del tutto gratuita e sarà curata dalla professoressa Irene Frisari. Punto di incontro alle ore 18.30 davanti al Teatro Garibaldi.

«Nel corso di questo mese abbiamo accolto centinaia di visitatori, biscegliesi e non solo, che hanno voluto scoprire e approfondire la storia di Bisceglie attraverso i suoi tesori più preziosi e i suoi monumenti più caratteristici», dichiara Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Una delle richieste maggiormente diffuse tra i visitatori è stata proprio quella di poter visitare la Chiesetta del Purgatorio, generalmente chiusa al pubblico. La professoressa Frisari si è subito attivata e questa domenica potremo godere di questa straordinaria occasione per scoprire uno dei tanti segreti nascosti della nostra bellissima città».

Si conclude così l’ultimo fine settimana di “Donne&Maggio”, l’iniziativa promossa da Associazione “Borgo Antico” all’interno del centro storico di Bisceglie, che per un intero mese ha accolto artigiane, artiste e imprenditrici, che hanno potuto usufruire dei locali messi gratuitamente a disposizione dall’organizzazione in via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con decorazioni e fiori di stagione.