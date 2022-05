​Giochi Matematici della Bocconi, premiati gli alunni della San Giovanni Bosco

Venerdì 27 maggio, nella palestra del 3^ Circolo San Giovanni Bosco, si è tenuta la premiazione degli alunni, che hanno partecipato e si sono qualificati alle competizioni dei Giochi Matematici d'autunno 2021 promosse dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano nella categoria CE.

Il progetto ha avuto lo scopo di favorire un approccio positivo degli alunni verso la matematica e di motivare l’interesse nei confronti della disciplina, attraverso un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. La gara è stata per tutti gli alunni partecipanti un’occasione per mettersi in gioco, allenare le proprie competenze logico-matematiche con una modalità alternativa e coinvolgente di “fare matematica”. Le docenti Caputi Porzia, Carabellese Vincenza, Lopopolo Mariangela, Maenza Annamaria, Occhionigro Antonia e Valente Giovanna della scuola primaria coinvolte nel progetto, insieme alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maura Iannelli e alla docente organizzatrice dell'evento Carito Marilena, hanno consegnato a tutti gli alunni partecipanti l’attestato di partecipazione e una gratifica e ai tre alunni qualificatesi Ricchiuti Marco al 1^ posto, Piras Emanuele al 2^ e Losapio Matteo al 3^ l’attestato e i premi.

A tutti vanno i complimenti delle insegnanti e della dirigente e il ringraziamento per l’entusiasmo e l’impegno dimostrato.