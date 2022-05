UniTre Bisceglie (Università delle Tre Età), al termine del laboratorio teatrale della stagione 2021/22, presenta alla Città lo spettacolo dal titolo “Sala d'aspetto”, una commedia brillante in atto unico tratta dal lavoro del contemporaneo genovese Giovanni De Moliner. La rappresentazione, in chiave comica e surreale, andrà in scena sabato 28 maggio 2022 alle 17:30 presso il cineteatro “Politeama Italia” di Bisceglie.

A comunicare la notizia è la Presidente dell’UniTre Anna Maria Pignatelli che annuncia il ritorno a teatro, dopo il periodo legato alle contingenze pandemiche, per regia, scelta testuale e direzione artistica di Neri Genesio Verdirosi.

In scena: Ernesto Orero (il passeggero) interpretato da Elida Musci; la Moglie Maria Rosa (Mimosa, la Contessa nervosa), Giuseppina Polaro; la figlia Alice (la Signorina Orte, l'hostess), Grazia Petrarota; Orata (l'impiegata maleducata), Michela Ruggieri; Pietro (il titolare) Maria A. De Pinto; Gioxe “U Durbega” sarà voce fuori campo; Primo Suonatore, Natale di Leo; Secondo Suonatore, Lorenzo Monopoli; Rosa Stente (che ha avuto un incidente), Rosa Grossano; il Signor Asso (avvocato un po’ gradasso), Antonia Pantano.

Si tratta di un importante lavoro che vede l’UniTre nuovamente protagonista di iniziative di spessore e diffusione culturale, grazie all'azione intrapresa dalla Presidente Pignatelli, in grado di individuare nel teatro una forza attrattiva e di condivisione, orientata a tutti i partecipanti e agli allievi dell'Università. Tra le attività più recenti realizzate da UniTre, solido riferimento per la città di Bisceglie, si rammenta quella conclusa sabato 21 maggio 2022 che ha visto il taglio del nastro a cura della docente Caterina Gallo per l'inaugurazione della Mostra dei manufatti, a conclusione di “Laboratori Creativi, Arti femminili e Tecniche pittoriche”, con la benedizione spirituale di Don Franco Lorusso.