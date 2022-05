La “Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia” toccherà Bisceglie

L’edizione 2022 della “Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia” 2022 toccherà anche Bisceglie.

L’evento, considerato una delle maggiori gran fondo internazionali riservato alle moto d’epoca e da quattro anni anche alle auto, è organizzato dal Moto Club Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri” e realizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale.

Il 24 maggio, nella seconda tappa (Vieste-Polignano a Mare, 286 km) della rievocazione storica della più antica e prestigiosa gara motociclistica italiana a tappe, la carovana delle circa 60 moto d’epoca e di circa 40 quattroruote partecipanti, effettuerà una sosta a Bisceglie, in via Nazario Sauro, dalle ore 14 alle 16. Qui gli equipaggi provenienti da tutta Europa ammireranno lo scorcio dell’area del porto turistico e del centro storico oltre ad effettuare un ristoro a base di prodotti tipici locali.

La Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia, giunta quest’anno alla trentunesima edizione che si svolge su un tracciato inedito lungo oltre 1600 Km diviso in sei tappe, si rifà al maggior evento agonistico riservato alle due ruote a motore nato nel 1914 e ai vertici tra il 1953 e il 1957 quando diventò una vera e propria leggenda per gli appassionati e in Italia vi erano le più importanti aziende motociclistiche del mondo. Partecipare al Motogiro (e magari vincerlo) era uno straordinario viatico commerciale e industriale che garantiva enormi profitti. Erano quegli gli anni in cui Ducati, Mondial, Maserati, Laverda, Guzzi, Benelli, Morini, Gilera, Mival, Parilla ecc. contribuirono notevolmente, con le loro moto leggere, allo sviluppo e all’industrializzazione dell’intero Paese. Rivedere quindi queste moto ancora circolare a distanza di settanta anni dalla loro prima messa in strada vuol dire veramente vedere un museo itinerante della storia della moto.

Con una apposita ordinanza è stata disposta la chiusura al traffico (dalle ore 14 alle 16) dei seguenti incroci cittadini: Corso Umberto/via della Repubblica; Via della Repubblica/via Mercadante; Via La Marina/via F.sco Veneziani; Via La Marina/via Magg. La Notte; Via La Notte/via La Marina; Via N. Sauro/via La Marina–via La Spiaggia; Via N. Sauro/via Porto–via della Repubblica. Tutte le info su percorsi, iscrizioni e categorie in gara sul sito www.motogiroitalia.it