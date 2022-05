Mario La Pietra a Botanicals & Co2

Che l'estate sia ormai alle porte è dato da tutta una serie di eventi e appuntamenti sparsi in giro per la città di Bisceglie.

Tra questi, "Save the Date", c'è nè uno assolutamente da non perdere. Domani 24 maggio presso Botanicals & Co2 si esibirà uno dei più famosi Bar Tender italiani e non solo: Mario La Pietra.

Originario di San Severo vanta esperienze di caratura internazionale in giro per il mondo metterndo a disposizione il suo Know How e il suo talento.

Domani Mario terrà una MasterClass, con la "M" maiuscola presso il noto locale sito in via La Spiaggia, Botanicals & Co2.

Anche questa è cultura, anche questa è estate Biscegliese.