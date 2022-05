Lido La Salata, per un’estate di mare e di eventi

Voglia di mare e di spensieratezza. Voglia di ballare e abbronzarsi. E per ogni voglia, c’è chi si prodiga per dare una risposta. Lido La Salata, a Bisceglie, è la risposta migliore per ogni desiderio. Situato in via Vito Siciliani, è un angolo di paradiso tutto da godere. Da vivere. Mare cristallino e spiaggia attrezzata, certo, ma anche location incantevole per organizzare ogni tipo di eventi. “Compleanni, feste private, eventi aziendali – affermano da Lido La Salata – qui trovano tutto ciò che serve per regalare agli invitati momenti speciali. Siamo pronti a trasformare ogni occasione in un giorno indimenticabile”. Lido e ristorante, american bar e molti altri servizi. Soprattutto quei tramonti mozzafiato che rendono Lido La Salata un’autentica finestra sul mare, da cui affacciarsi e tramite cui ammirare uno scenario che cambia le prospettive.



Assolutamente coerente con tutto ciò è l’idea di lanciare iniziative in grado di sposare bellezza naturale e organizzazione degli eventi. I sunset domenicali, con deejay set e musica, sono la cartina di tornasole di questa fusione perfetta. Al tramonto, in riva al mare, momenti unici che assicurano un sapore diverso all’estate.



“Il nostro obiettivo – concludono da Lido La Salata – è regalare un’emozione a chi ci sceglie, fargli vivere una stagione di magia e incanto. Vogliamo si sentano coccolati, felici di trovarsi in un posto in cui l’estate è diversa”. Un’estate che sta entrando a pieno regime. Giorno dopo giorno, Lido La Salata sta schiudendo tutte le sue bellezze. Quasi un tormentone che è appena partito. Musica per le orecchie, e non stanca mai.