L’azione dei Club per la diffusione di obiettivi e programmi UNESCO

L’UNESCO, Agenzia delle Nazioni Unite, è nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per favorire lo sviluppo e il mantenimento della pace, a partire dalla diffusione della cultura e dell’educazione: perché siano rese effettive e insormontabili le difese per la pace, i Club per l'UNESCO, devono costruire ponti con tutti gli attori della società civile.

Martedì 24 maggio 2022, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, nella trasmissione online, promossa dal dott. Antonio Peragine - Direttore di WebTv e Network ANIM (Ass. Naz. Italiani nel Mondo), e moderata da Pina Catino – Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, si parlerà dell’Azione dei Club per la promozione di obiettivi e programmi UNESCO Educazione, Diritti Umani, e Patrimonio Culturale per costruire la Pace, finalizzati a comprendere la complessa struttura e le molteplici funzioni dell’UNESCO e della Federazione Associazioni e Club per l’UNESCO.

In studio interverranno: la Presidente FICLU (Federazione Italiana Ass. e Club per l’UNESCO), arch. Teresa Gualtieri; la prof.ssa Maria Paola Azzario - Vicepresidente Federazione europea (EFUCA) e Componente del Consiglio Direttivo della Federazione mondiale (WUFCA); il Capitano dott. Vito Leonardo Totorizzo - Presidente SPAMAT e CONFIMI Logistica Puglia, su come applicare i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività imprenditoriali.

I Club sorgono nel Primo dopoguerra, per iniziativa spontanea di giovani, adulti, studenti e lavoratori interessati a incentivare la collaborazione internazionale e la pace attraverso l’Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione. Il primo Club UNESCO fu fondato a Sendai (Giappone), il 19 luglio 1947, seguito da un secondo nello stesso anno su iniziativa di studenti universitari. I Club erano già un migliaio quando, il 14 Novembre 1949, l'allora Direttore Generale dell'UNESCO, M. Jaimes Torres-Bodet, ne auspicò lo sviluppo. Da allora, il movimento si è esteso costantemente, anche grazie all'incoraggiamento delle Commissioni Nazionali per l'UNESCO, dei Ministeri per l'Educazione e delle Federazioni, affermandosi in tutto il mondo. Oggi si contano circa 5000 tra Associazioni, Club e Centri negli Stati Membri.

Le informazioni su come seguire la diretta sono diramate sulla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Bisceglie.