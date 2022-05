​Tutto pronto per la mostra "Lettere al Direttore Mimì Di Gregorio"​

Sarà inaugurata martedì 24 maggio 2022 alle ore 18.15 presso il Museo Diocesano di Bisceglie la mostra "Lettere al Direttore. 1940-1970".

Si tratta di una mostra documentaria organizzata nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario dell’Opera don Uva. Saranno esposte le lettere inviate dai pazienti e dai loro familiari al Dott. Mimì Di Gregorio, direttore della Casa della Divina Provvidenza dal 1940 al 1970. Un autentico scrigno della memoria, ricco di storia e di emozioni.

L'iniziativa mira in particolare a far conoscere, attraverso lettere, documenti, fotografie, la realtà della Casa Divina Provvidenza che, in quegli anni, segnò profondamente la vita economica, sociale, culturale della nostra città. Essa è anche un omaggio alle idee innovative e inclusive del fondatore, don Pasquale Uva, nonché alla professionalità del personale medico che vi operava.

Sono lettere ricche di emozione e gratitudine. «Con esse - scrivono gli organizzatori - abbiamo voluto dare dignità e vita a storie senza tempo, perché da sempre, allora come ora, l'uomo ha avuto bisogno di ascolto e di aiuto da parte dei suoi simili. In particolare, come sostiene il Direttore, "Il malato di mente ha bisogno di affetto"».

L'iniziativa, organizzata da Rotary Club Bisceglie, Museo Diocesano di Bisceglie e Universo Salute - Opera Don Uva, è aperta al pubblico.

La mostra sarà aperta fino al 3 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle 18.00 alle 21.00.