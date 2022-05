Le allieve Erika Loprieno e Alessia De Robertis della A.S.D. New Dance Academy di Bisceglie diretta dall'insegnante Grazia Di Pinto, ottengono ottimi risultati nella categoria modern senior con le coreografie del nostro amatissimo maestro Antonio Caggianelli al Concorso di danza BARI ENDAS DANCE tenutosi il 15 maggio presso il teatro Anche Cinema di Bari.

ERIKA LOPRIENO vince il 1°posto con l'assolo VOILÀ (coreografia di Antonio Caggianelli) e riceve diverse borse di studio: partecipazione al Summer Campus dell'Opusballet (Firenze); borsa di studio al 100% per l'evento Dance Livorno; e infine due borse di studio per due stage internazionali, Chianciano 2022 e Emozionarte.

ALESSIA DE ROBERTIS vince il 2°posto con l'assolo FERMA ZITELLA CA SI CARCERATA (coreografia di Antonio Caggianelli) e riceve due borse di studio: Castello Dance Camp; Lezioni al Festival Della Danza nella città di Adelfia.

In questo concorso erano presenti i genitori del ballerino e coreografo Antonio Caggianelli ed è stato consegnato un premio a suo nome in sua memoria. La "New Dance Academy" è felice e orgogliosa di vedere come le sue coreografie e la sua arte, continuano a regalare al pubblico forti emozioni attraverso le sue meravigliose allieve.