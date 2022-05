Concorso Giovanni Paolo II: i vincitori

Canzoni inedite, cartelloni, poesie, video animati, quadri che rappresentano il sogno di un presente e un futuro in cui le persone costruiscono relazioni sane. Sono i lavori vincitori dell’undicesima edizione del concorso Giovanni Paolo II, promosso dall’omonima associazione biscegliese presieduta dal professor Natalino Monopoli.

Presentati dagli stessi studenti sabato 14 maggio presso l’auditorium Michele Dell’Aquila di San Ferdinando, sono stati premiati domenica 15 maggio nella Concattedrale di Bisceglie dopo la celebrazione presieduta dal vicario generale don Sergio Pellegrini. 47 in tutto gli elaborati presentati, 11 gli istituti in gara di 9 città.

Al primo posto si sono classificate le classi:

1C-1D-1E-1F del IV Circolo Didattico "Don Pasquale Uva" di Bisceglie, 3A e 3B dell’I.C. Giovanni XXIII di San Ferdinando, 3^RIM, 3^AFM, 3^A SIA, 5^T, 5^B SIA, 1^AFM , II e IV Moda dell’IISS Dell’Aquila-Staffa (plesso Dell’Aquila) di San Ferdinando.

Al secondo posto: 2A-4A-5E-5F del IV Circolo Didattico "Don Pasquale UVA" di Bisceglie, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4C, 4E, 5A, 5B, 5C,5E, 5F dell’ I. C. Jannuzzi -Mons. Di Donna di Andria, 3D dell’I.C. Don C. Azzollini - C. Giaquinto di Molfetta, V Moda dell’IISS Dell’Aquila-Staffa (plesso Dell’Aquila), 2^C dell’IISS Dell’Aquila-Staffa (plesso Staffa).

Al terzo posto: 5A del I Circolo E. De Amicis di Bisceglie, 1A, 1B, 1C, 2B, 3C, 3E dell’I. C. Jannuzzi - Mons. Di Donna di Andria, 2E dell’I.C Garibaldi Leone di Trinitapoli, 2B dell’I. C. Marconi - Carella Canosa di Puglia, 4H dell’lstiituto Oriani-Tandoi di Corato.

Alcuni dei lavori sono disponibili sul canale YouTube dell’Associazione Giovanni Paolo II: https://youtube.com/channel/UCLF7V-FtvgtAmij7aghzO-Q

“Un tema importantissimo quello su cui hanno lavorato gli studenti” ha affermato l’attore e il conduttore televisivo Enzo Iacchetti, già premiato col Riconoscimento Giovanni Paolo II e padrino di questa edizione del concorso. È possibile ascoltare il suo videomessaggio per i ragazzi a questo link: https://fb.watch/d28W-on8JV/

Non è mancata la solidarietà. Le classi hanno promosso una raccolta di medicinali e indumenti da destinare alla popolazione Ucraina.

“A nome del comitato organizzatore desidero ringraziare tutti per la partecipazione: dirigenti, alunni, docenti. In particolare, il dirigente Isernia e i collaboratori per l’ospitalità nell’auditorium Michele Dell’Aquila. Ringraziamo quanti hanno lavorato a scuola e in chiesa, le associazioni Borgo Antico e ordini di Casa Savoia per la concessione delle borse di studio, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Uno speciale ringraziamento all'arcivescovo diocesano Mons. Leonardo D'Ascenzo che crede in noi e ci sostiene e incoraggia nel proseguire finché Dio vorrà, in questo cammino, seguendo l'esempio di San Giovanni Paolo II”, così a margine della due giorni il presidente Natalino Monopoli.

Il concorso è stato patrocinato da: Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia, Provincia Barletta-Andria-Trani, e si è svolto col sostegno dell’Associazione San Pietro della Jenca.