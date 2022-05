Sulle tracce dei Templari in Puglia, un evento a Bisceglie

Si terrà domenica 15 maggio 2022 alle ore 10:30, presso l’Aula di San Nicola Vescovo del Priorato della Regione Puglia di Bisceglie, l’incontro storico-culturale Sulle Tracce dei Templari in Puglia. L’evento è stato organizzato dal Priorato regionale, diretto dal Priore Gran Dama Pina Catino, con la collaborazione delle sorelle e dei fratelli della Commenda di Bisceglie dell'Ordine dei Cavalieri Templari Cristiani “Jacques De Molay”.

All’incontro celebrativo parteciperà una delegazione del Priorato internazionale formata dal Gran Priore e Maestro Fr. Massimo Maria Civale - Duca di San Bernardo - e dai dignitari come seguono: Fr. Massimo Guerritore (Cancelliere) Fr. Mario Covino (Capo del Supremo Consiglio) Fr. Leonardo Caiazzo (Comm. ad Honorem), e Fr. Pierpaolo Sinigaglia (Ambasciatore).

Interverranno per la Commenda di Bisceglie: il Comm. Fr. Nicolantonio Logoluso; la Dama G.C. Mariagrazia Celestino, la Gran Dama e custode del Tempio di Bisceglie Sor. Maria Consiglio; il Cav. G.C. Emanuele Storelli; il Cav. G.C. Mauro Amoruso; il Cav. G. C. Vitoronzo Pastore; il Cav. Giacomo Miale; il Cav. G.C. Sergio Salerno; il Cav. G.C. Vito Leonardo Totorizzo; il Cav. G.C. Giuseppe Stragapede e il Cav. G.G. Giacomo Gesmundo. Inoltre, prenderanno parte all’iniziativa le delegazioni delle Commende di Rutigliano, capitanata dal Comm. Luca Schiavone, e la Commenda di Torremaggiore, coordinata dal Comm. Ruggero Del Grosso.

Nel corso della celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Franco Cannito, sarà esposta la reliquia di San Bernardo di Chiaravalle proveniente dalla Francia e custodita dai Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle. A seguire, si terrà la cerimonia di elevazione di cavalieri e sarà consegnato il riconoscimento “Cuore d’Oro” al Cav. OMRI dott. Antonio Peragine per la missione di diffusione del messaggio di pace nel mondo e in ambito culturale, umanitario e volontariato.

L’Incontro si terrà sotto l’Egida dell’Associazione dei Fedeli Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle, e dell'Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali. All’organizzazione ha aderito il Club per l'UNESCO di Bisceglie per l’alta valenza dell’identità territoriale tra storia, tracce di antichi patrimoni e attualità per costruire un futuro di pace. Le località costiere della Puglia, infatti, quale approdo e partenza verso l’Oriente per i crociati, mercanti, pellegrini, hanno sempre avuto un ruolo determinante nella civiltà mediterranea e nel sistema di circolazione di merci e idee, dall’Antichità all’Epoca classica, fino al Medioevo, tanto da delineare i caratteri stessi della Regione.