Grande successo per Ittica Zu Pietro al Seafood Global Expo di Barcellona

Un autentico successo, la conferma della bontà del percorso intrapreso. Seafood Expo Global, evento fieristico più noto al mondo nell’ambito del settore ittico, ha rappresentato per Ittica Zu Pietro proprio ciò che l’azienda biscegliese avrebbe voluto che fosse. Tenutasi a Barcellona dal 26 al 28 aprile, la fiera è stata un fondamentale punto di incontro tra produttori e acquirenti provenienti da ogni parte del globo. Enorme la partecipazione, straordinaria la voglia di confrontarsi dopo due anni di vuoto. Alla fine, restano (si fa per dire) sorrisi, orgoglio e tanti, tanti contatti.

“Siamo molto contenti di come sia andata – spiegano da Ittica Zu Pietro – Erano presenti tutte le aziende del settore ittico, da quelle che si occupano della vendita di prodotto congelato alle catene di distribuzione fino ai responsabili commerciali delle principali realtà internazionali. Noi eravamo nel padiglione Italia, diviso a sua volta tra le regioni, con le aziende ritenute più meritevoli. La Puglia aveva 15 aziende, un numero maggiore delle altre regioni. Abbiamo fatto una gran bella figura ed ecco, oltre al nostro successo, mi piace sottolineare il trionfo della nostra regione”.

Moltissimi quelli che hanno preso nota di Ittica Zu Pietro, venendo a conoscenza di un’azienda da anni leader nella produzione e commercializzazione di prodotti ittici. In Puglia, in Italia, ma addirittura in tutto il mondo. “Abbiamo avuto feedback molto positivi – proseguono da Ittica Zu Pietro – Abbiamo presentato la nuova linea delle vaschette, facendo al contempo degustare i nostri prodotti, e siamo stati lieti di verificare quanto siano apprezzati. Ma la fiera è stata fruttuosa anche a livello di contatti, ne abbiamo acquisiti tantissimi tra fornitori e clienti”.

Numerosi i momenti che ci si porta dietro dopo un evento di questo tipo. Tra tutti, un episodio ha lasciato quasi a bocca aperta, dando altresì conferma del valore del lavoro svolto fino a questo momento. Presupposto, a sua volta, di ulteriori e più grandi successi. “Durante la fiera si è avvicinato a noi un rappresentante di un’azienda polacca – ha concluso – che commercializza prodotti ittici. Gli abbiamo chiesto se desiderasse avere informazioni ma ci ha risposto che era semplicemente un visitatore, seppur interessato. Passando, infatti, aveva letto il nome dell’azienda e l’aveva riconosciuto perché acquista da tempo i prodotti di marchio Ittica Zu Pietro tramite un nostro cliente. Voleva presentarsi e farci i complimenti per la qualità di ciò che immettiamo nel mercato. Ha preso la brochure ed è andato via soddisfatto”. Ittica Zu Pietro più di lui. Perché è anche da queste piccole cose che nascono grandi storie.