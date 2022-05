Beatrice Rana ha ricevuto il Premio Ackman 2022 dalla Filarmonica di New York

Lo scorso 6 maggio la Filarmonica di New York ha comunicato la notizia che la pianista Beatrice Rana ha ricevuto il Premio Ackman. Un altro tassello si aggiunge alla prestigiosa carriera della pianista di origini pugliesi. Beatrice è di origini salentine da parte di madre e biscegliesi da parte di padre. Ha 29 anni e dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di Monopoli (BA) con il maestro Benedetto Lupo, vanta numerosi e prestigiosi premi e attività concertistiche in tutto il mondo, in particolare negli USA.

Ecco il testo dell’annuncio che la Filarmonica di New York ha diffuso, in cui si mettono in luce le capacità artistiche di Beatrice e l’attività di collaborazione che la pianista avrà con questa organizzazione musicale statunitense.

La New York Philharmonic ha annunciato che il Ronnie and Lawrence Ackman Classical Piano Prize 2022 alla New York Philharmonic è stato assegnato alla pianista 29enne Beatrice Rana. È la seconda a ricevere l'onore, dopo Benjamin Grosvenor, che ha ricevuto il Premio nel 2016 e ha debuttato alla Filarmonica di New York nell'aprile 2018.

Il Premio Ackman, reso possibile da un generoso dono del membro del consiglio della Filarmonica Lawrence Ackman e di sua moglie Ronnie, viene assegnato ogni tre anni a un pianista emergente o a un duo pianistico scelto da una giuria riservata composta da importanti pianisti, dirigenti della Filarmonica di New York e altre figure musicali riconosciute. I beneficiari ricevono $ 30.000 e si impegnano a esibirsi con la Filarmonica di New York, suonare musica da camera con musicisti della Filarmonica e servire come ambasciatori di musica classica, prendendo parte a iniziative di impegno e istruzione della comunità a New York City.

Le attività di Beatrice Rana legate alla ricezione del Premio comprendono:

• il suo debutto alla Filarmonica di New York, dal 2 al 4 giugno, eseguendo il Concerto per pianoforte n. 1 di Tchaikovsky, diretto dal direttore musicale Jaap van Zweden

• una collaborazione di musica da camera con il New York Philharmonic String Quartet, con il quale esegue il Quintetto per pianoforte di Shostakovich al 92nd Street Y, 7 giugno 2022

• una visita doposcuola con gli studenti strumentisti del Liceo Musicale, Artistico e Artistico Fiorello H. LaGuardia; la sessione, il 1° giugno 2022, include un'esibizione solista privata di Rana e una sessione di domande e risposte.

Riguardo all’onorificenza, Rana ha detto: "Quando ho saputo di questo premio, sono rimasta senza parole. È un modo per riconoscere il lavoro, per vedere che la vita, le scelte musicali e interpretative, sono state riconosciute da un'istituzione come la Filarmonica di New York, che è così importante nella scena musicale”.

"Siamo lieti e onorati di lavorare con la Filarmonica di New York nell'istituzione di questo premio", ha affermato Lawrence Ackman. “Ho ereditato il mio amore per la Filarmonica di New York da mia nonna, e Ronnie è lei stessa una pianista, quindi questo era il modo ideale per agire in base a entrambe le nostre passioni. Mi congratulo con la giuria per aver scelto Beatrice Rana come seconda vincitrice del Premio per pianoforte classico Ronnie e Lawrence Ackman: interpreta perfettamente quell'abilità artistica per cui il Premio è stato creato e non vediamo l'ora di vederla all’opera nelle sue imminenti collaborazioni con la Filarmonica”.