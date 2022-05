Si è tenuta martedì 3 maggio 2022 l’apertura della mostra “Saper Vedere: dalla fantasia alla conoscenza” che continuerà fino a domenica 9 a Palazzo Tupputi, come evento conclusivo di un più ampio percorso di approfondimento artistico, indirizzato alla scuola primaria e dell'infanzia e organizzato nella collaborazione tra III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”, rappresentato dalla Dirigente prof.ssa Maura Iannelli e dall’ins. dott.ssa Raffaella Di Lena che ha condotto la serata finale, e Fidapa BPW Italy, presieduta dalla dott.ssa Giulia Galantino.

Ha fornito spunti, collaborazione e riflessioni, l’ideatrice del progetto dott.ssa Gioia Costanza Romito, mentre hanno patrocinato l’iniziativa il Comune di Bisceglie e Confindustria BA-BAT. L’Amministrazione comunale è stata presente all’evento con gli interventi del Sindaco dott. Angelantonio Angarano e dell’Ass. alla Cultura prof.ssa Loredana Bianco.

La mostra nell’arco temporale martedì 3 - sabato 8 maggio 2022 sarà aperta dalle 17:30 alle 19:30, e domenica 9 maggio dalle 10:30 alle 12:00. Il progetto di sensibilizzazione è stato costruito per orientare i bambini alla consapevolezza della Storia dell'Arte - disciplina spesso non inserita nei programmi della scuola primaria-, nell’ottica della diffusione della conoscenza dei siti culturali presenti sul territorio biscegliese. Il programma, infatti, si è articolato in visite guidate con lo Storico dell'Arte prof.ssa Margherita Pasquale nei principali luoghi del turismo culturale della Città.

La parte didattica è stata coordinata da Raffaella Di Lena nel coinvolgimento pratico dei bambini aderenti; mentre Margherita Pasquale ha proposto un particolare approccio comunicativo alla Storia dell’Arte.