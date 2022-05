​Domenica 15 maggio la settima edizione di "Io corro con te"

Riceviamo e pubblichiamo un articolo a firma di Roberto Sasso in merito alla settima edizione della manifestazione ludico/sportiva “IO CORRO CON TE” che si svolgerà domenica 15 maggio sul lungomare di Bisceglie.

«Fervono i preparativi de IO CORRO CON TE, manifestazione ludico sportiva giunta alla settima edizione che si correrà a Bisceglie domenica 15 maggio sul lungomare di ponente con partenza dalla Conca dei Monaci. A poco più di dieci giorni dall’evento, i 1000 tagliandi per iscriversi, numero ridotto a causa del covid, sono quasi esauriti.

Coinvolgente e impegnativo è stato il lavoro svolto da parte degli organizzatori della Bisceglie Running: dall'allestimento di gazebi e musica sul lungomare, alle autorizzazioni e tanto altro. I colori delle maglie scelte quest’anno sono affini alla nazionalità ucraina che rappresenta il tema principale di questa manifestazione: "corriAMO per LA PACE". La solidarietà sarà invece nel ricordo dell’atleta Aldo Grosso scomparso prematuramente a settembre scorso.

Come è noto, dal 01 maggio è decaduto l'obbligo di esibizione del green pass e di utilizzo della mascherina nelle manifestazioni all’aperto. Ad ogni modo saranno distribuite (fino ad esaurimento scorte) delle mascherine chirurgiche gentilmente offerte dalla People S.A.S. e saranno posizionati diversi contenitori per igienizzare le mani. L’utilizzo della mascherina è ovviamente consigliato almeno durante i momenti di assembramento, come ad esempio il ritiro della maglia e la partenza.

PROGRAMMA ORARIO

L'evento "Io Corro con Te", che sarà condotto da Tommaso Amato, prevede:

- Ore 8:00 ritrovo presso il parcheggio Conca dei Monaci dove i partecipanti dovranno ritirare personalmente la maglia da indossare per poter partecipare all'evento. Non è prevista la consegna a gruppi.

Al momento del ritiro della maglia i partecipanti dovranno obbligatoriamente presentare il tagliandino consegnatoli durante l'iscrizione e conservalo fino a fine gara.

- Ore 9:00 saluti del Presidente della Bisceglie Running Mauro Sasso

- Ore 9:15 riscaldamento muscolare a cura degli istruttori della FitCenter.

- Ore 9:30 partenza della gara che, appunto in quanto ludica, come nelle precedenti edizioni, non prevede pettorali e classifica d’arrivo.

Il percorso di Io Corro Con Te è un percorso ad anello, con partenza e arrivo alla Conca dei Monaci, che presenta variazioni altimetriche minime sulla distanza di 6 km.

Non mancherà la musica che in diversi punti del percorso allieverà dalle fatiche.

A termine della gara i partecipanti giunti regolarmente al traguardo riceveranno la bellissima medaglia ufficiale dell'evento e potranno ricaricare le energie con il rinfresco messo a loro disposizione.

Successivamente ci sarà un'estrazione dei premi, con riferimento al numero del tagliandino ricevuto all'iscrizione, e balli/sport di gruppo sempre a cura della FitCenter.

Saluti finali da parte di tutto lo staff dell'ASD Bisceglie Running.

COME ARRIVARE

Il raggiungimento della partenza sarà possibile da via della Libertà, lato Porto. Anche se è consigliato l’arrivo a piedi, sarà possibile usufruire del parcheggio soprastante per i propri mezzi.

Si informa la cittadinanza che il lungomare biscegliese sarà completamente chiuso al traffico dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per garantire, in sicurezza, lo svolgimento della gara in sicurezza.

Roberto Sasso