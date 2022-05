Ultimo appuntamento della rassegna "Frantoio a cinque sensi" con Binariozero​

Sabato 7 maggio dalle ore 10.30 si concluderà la rassegna promossa dal Frantoio di Molfetta e la compagna teatrale BinarioZero.

Nei tre appuntamenti precedenti i bambini si sono immersi nel retro dell'oleificio toccando con mano, assaporando i diversi gusti, tirando fuori tutte le percezioni e poi in ascolto di diverse favole dalla "bambina golosa e zio lupo" a "MammaLuna" a "il pesce d'oro".

Per l'ultimo appuntamento Lucy di Molfetta e Lucia Mastrototaro per il laboratorio dei sensi faranno vivere l'esperienza del percorso sensoriale all'interno di tutto il frantoio, ci sono luoghi così sconosciuti e misteriosi che sorprenderanno. Non mancherà la merenda genuina.

Alle 11.30 il capotreno Giancarlo Attolico presenterà l'ultima favola di questa piccola rassegna patrocinata dal comune di Bisceglie: la principessa Balena.

Trama:

Il mare fa paura ma anche alcune creature marine fanno paura. Una storia che appartiene al mare: una balena. Le creature marine si ribelleranno al gigante del mare parlando male di lei perché ogni volta che si muove procura un maremoto nei fondali. Solo un calamaro pronto a difenderla. Il Dio del mare che e’ sempre giusto renderà’ la balena una principessa. Ecco che le creature cambieranno atteggiamento essendo divenuta principessa. Come finirà questa storia? La principessa crederà’ alle creature marine con quei finti apprezzamenti solo perché riveste un ruolo importante o sarà giusta nel governare ? Converrà venirla ad ascoltare!acqua in bocca

Per tutti i bimbi dai 4 anni in su.

per prenotazioni: 3483677774

www.compagniabinariozero.it