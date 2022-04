​Asta on line Lions Bisceglie, domenica la cerimonia di consegna

Domenica 1° maggio, nell’intervallo del match casalingo contro la Fortitudo Agrigento, si terrà la cerimonia di consegna di uno dei completi ufficiali di gioco dei Lions Bisceglie realizzati per la Final Eight di Coppa Italia e messi all’asta on line con ricavato devoluto all’UNICEF per l’Ucraina.

La società nerazzurra ha deciso di organizzare una mini-lotteria in occasione della prima gara interna dei playoff con in palio un altro completo della stessa serie speciale: a fronte di un modesto contributo sarà possibile acquisire uno o più tagliandi. L’estrazione pubblica, prevista nell’intervallo della partita, premierà il fortunato vincitore. Le somme raccolte saranno girate integralmente alla medesima iniziative benefica.