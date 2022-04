Una calda e splendida giornata di sole ha accolto i trecento partecipanti alla quarta tappa del Progetto “PaleSTRANAtura 2022”, in una location davvero ben organizzata dal fiduciario Coni locale, prof. Mauro Di Pierro, tra i profumi tipici della campagna. Gli alunni biscegliesi delle classi quinte del primo circolo De Amicis, quelli del secondo circolo Caputi e quelli del quarto circolo Don Uva, oltre ad una folta rappresentanza di alunni provenienti dalla Jannuzzi – Mons. Di Donna di Andria, hanno dato vita al meraviglioso parco allestito in prossimità di Casale Zappino e si sono cimentati nelle varie discipline predisposte per loro. Saluto iniziale del Delegato Provinciale Coni BAT, Antonio Rutigliano, e del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano: insieme hanno rimarcato l’importanza di fare attività sportiva all’aperto, in luoghi particolari del nostro territorio, e quanto sia fondamentale per la crescita di tutti lavorare in sinergia e mettere insieme i vari Enti e le stesse Associazioni sportive e di volontariato. A far visita ai ragazzi poi durante la loro esperienza, sono arrivati anche l’Assessore allo Sport, Maria Lorusso, l’Assessore alle Politiche Scolastiche, Loredana Bianco, e il Presidente della LILT Bat, Cav. Michele Ciniero, con brochure ed altro materiale di promozione per l’attività di prevenzione.

Alla buona riuscita dell’evento hanno collaborato gli Istruttori Vincenzo Lionetti, Sabrina Scommegna e Savio Di Venosa per il Tiro con l’Arco, Raffaele Ziri e Sabino Piccolo per la Mountan Bike, Krizia Ruggieri per la Ginnastica aerobica, Mara Altamura e Stefania Dell’Orco per la Corsa campestre, e Gianluca Subrizio per l’Orienteering. Lo step culturale è stato curato dalla Pro Loco di Bisceglie, con le guide Sara Di Benedetto, Ivan Di Clemente e Alessandro Povia, mentre la presentazione dell’evento è stata affidata all’ormai esperto Prof. Giuseppe Acquafredda. Il service con musica è stato affidato a Mimmo Palmiotti. Indispensabile per la sicurezza di tutti i ragazzi, la presenza della stazione mobile sanitaria poi dei volontari dell’Associazione Operatori Emergenza Radio di Bisceglie. Immagini e foto sono state affidate a Giuseppe Beltotto. La merenda è stata gentilmente messa a disposizione da due importanti Aziende della nostra regione, DIVELLA e ACQUA ORSINI.