Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia ritorna a Bisceglie il Premio internazionale Duchessa Lucrezia Borgia, riconoscimento alla cultura e alla scienza con un convegno culturale dal titolo: “I Segreti della Duchessa di Bisceglie". L'evento si è tenuto alla presenza di due illustri relatori: il Professor Luigi Palmiotti, storico e Presidente della locale Archeoclub d’Italia e massimo esperto della nobildonna Lucrezia Borgia Duchessa di Bisceglie e dal Professor Giuseppe Grosso, filosofo.

Durante il convegno in diretta televisiva sulla rete Mediasertv, vi è stato un collegamento in diretta con Marco Gulinelli assessore alla Cultura della Città di Ferrara per i saluti da parte dell’Amministrazione della città Estense.

L’evento ha visto il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta - Andria - Trani, Comune di Bisceglie, Comune di Ferrara, Archeoclub d’Italia, a cura dell’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia in Bisceglie in collaborazione con le reti Mediasertv di Pontedera (Pisa).

Inoltre, la serata culturale è stata accompagnata da musica classica dal vivo.

A portare i saluti di Bisceglie è stato il Sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore alla Cultura Loredana Bianco. Gli organizzatori ringraziano la presenza cordiale del presidente dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, Mauro La Notte.