Il Teatro del Viaggio diretto da Gianluigi Belsito ha recitato per il Principe nel Castello di Trani

La compagnia Teatro del Viaggio diretta da Gianluigi Belsito ha messo in scena per il principe di Monaco in visita nel nostro territorio una performance itinerante all'interno del Castello di Trani ispirata all'imperatore Federico II di Svevia, con la partecipazione di Vanna Sasso, Elio Colasanto, Isa Papagni, Sonia Storelli e lo stesso Belsito.

Dopo la visita ufficiale a Terlizzi il Principe è giunto a Trani intorno alle ore 18 di ieri, diretto sul porto, nella struttura di Ognissanti che ha ospitato Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi ed il suo entourage per la notte. Dopo la sistemazione e l'accoglienza nella struttura il Principe, seguito dall'imponente scorta di guardie private e forze dell'ordine, ha visitato la Cattedrale ed il Castello Svevo prima di cenare presso Quintessenza.