Alle Vecchie Segherie il libro illustrato "Io sono Blu" di Irene Guglielmi

Doppio appuntamento per le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Mercoledì 20 aprile alle ore 18.30 presentazione del libro illustrato Io sono Blu di Irene Guglielmi, vincitrice del "Silent Book Contest Junior 2021, accompagnata da Valentina Storelli. Blu è un’apetta diversa da tutte le altre, perché è blu e nera. Stanca degli scherzi e delle prese in giro delle compagne di alveare, si avventura fra prati e fiori lontani, dove scoprirà un mondo abitato da tanti piccoli amici dalle forme e dai colori più disparati. Questo albo illustrato racconta il tema della diversità in modo leggero, positivo e colorato.

Venerdì 22 aprile ore 20.00 lo spettacolo Pizzo, canti di denuncia di e con Riccardo Lanzarone e musiche di Fabio Gesmundo che rientra nel progetto "Semi di legalità" con il quale il settore Giovani di Azione Cattolica della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie promuove la consapevolezza che la speranza di “un mondo migliore” non può prescindere da una significativa diffusione della cultura alla legalità (ingresso gratuito per entrambi gli appuntamenti, per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).