Una finestra su Bisceglie anche nel cuore dell'Europa: ecco il Panzerotto Style a Bratislava

Odori, colori e soprattutto sapori di Bisceglie nel cuore della Repubblica Slovacca. E’ diventato in pochi mesi un punto di riferimento dell’Italian style a Bratislava centro economico, politico, scientifico e culturale della Slovacchia, paese in costante crescita economica all’interno dell’Unione Europea. Si tratta di “Panzerotto Style”, una vera e propria finestra sulla biscegliesità nella capitale del Paese dell’Est europeo: i panzerotti tipici, focacce, olio e caffè, tutto parla di Bisceglie. Sapori inconfondibili che hanno stregato i consumatori già abituati alle bontà italiane presenti nel Paese e che ora si sono letteralmente innamorati di questi prodotti della tradizione pugliese.

Entrare in questa “panzerotteria” è come attraversare mezza Europa e trovarsi catapultati nel cuore di Bisceglie, sul suo lungomare, tra i vicoli del suo centro storico. Finestre, lampioni, collane di peperoni appese alle pareti, tutto rimanda alla tradizione pugliese. Il profumo dei panzerotti fritti e delle focaccie appena sfornate stimolano anche i palati più raffinati. Le ricette, infatti, sono quelle tramandate da madre in figlia per secoli e che ora sfidano il mondo conquistando ovunque nuovi adepti. Panzerotti tipici, focacce, caffè ma anche parmigiane, affettati e l’immancabile bruschetta con olio rigorosamente “Made in Italy”.

Il progetto è stato possibile realizzarlo grazie alla maestria ed esperienza di uno dei soci Giuseppe Povino, titolare della pizzeria Bar Onda di Spinazzola che da anni esercita questa antica e appassionante tradizione. Pizzaiolo pluripremiato e maestro di farine è riuscito a trasferire il suo sapere anche all’estero.