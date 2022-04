“Aggiungi un posto a tavola” a Roma in ricordo di Antonio Caggianelli

E’andata in scena, giovedì 7 aprile nel Teatro Brancaccio di Roma la commedia musicale di Garinei & Giovannini scritta con Jaja Fiastri e tratta da 'After me the deluge' di David Forrest. Ad assistere allo spettacolo anche i genitori di Antonio Caggianelli, invitati dal Maestro Enzo Garinei che ha dedicato lo spettacolo ad Antonio Caggianelli di Bisceglie, Giampiero Giarri di Tivoli (Roma) e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi.

I tre facevano parte del cast dello spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" e si trovavano in Arabia per partecipare all'evento di inaugurazione di un nuovo teatro. “Aggiungi un posto a tavola” con un cast composto da 24 artisti, cantanti, ballerini è un classico del teatro italiano, affermatosi anche sulla scena internazionale con oltre 50 allestimenti in Inghilterra, Austria, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina e Brasile. Al termine dello spettacolo un lungo applauso dal pubblico commosso e felice per l’omaggio ai tre ballerini scomparsi.

Alla memoria, ad Antonio Caggianelli, è stata anche assegnata una civica benemerenza dal comune di Bisceglie con delibera di giunta nr.111 del 5 aprile 2022; una cerimonia a Palazzo San Domenico (la cui data non è stata ancora fissata) sarà l'occasione per la consegna della pergamena, da parte del Sindaco Angelantonio Angarano, agli insigniti ed ai familiari di coloro per i quali sarà conferita la benemerenza alla memoria.