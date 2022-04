E' in programma per sabato 9 aprile alle ore 9.10 il quinto incontro del progetto di orientamento universitario e professionale "Un futuro per i giovani" organizzato dal Rotary Club Bisceglie e dal Rotaract Club Bisceglie a beneficio degli studenti di quinto anno del Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico "Leonardo da Vinci".

Il progetto si inserisce nell'ambito del service distrettuale "Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del territorio" e prevede cinque appuntamenti su ambiti tematici diversi, al fine di offrire agli studenti un'ampia panoramica sul mondo delle professioni, per una scelta universitaria più consapevole. Durante tutti gli incontri è sempre favorita l'interazione tra i relatori e i liceali.

L'incontro di sabato 9 aprile è dedicato all'ambito internazionale e prevede la partecipazione di due professionisti:

Gen. Pasquale Preziosa – Già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, Presidente dell’Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza

Dott. Massimo Cassanelli - Responsabile Marketing e Qualità - Frantoio Galantino

L'incontro si svolgerà presso l'auditorium del Liceo "Leonardo da Vinci" di Bisceglie.

A partire dalle 10.30 avranno luogo poi gli incontri one-to-one: gli studenti avranno la possibilità di incontrare, singolarmente o in piccolissimi gruppi, oltre 80 tra professionisti e studenti universitari, grazie alla disponibilità dei soci del Rotary e del Rotaract e di tanti altri amici. Questo consentirà di avere conversazioni più personali anche su questioni specifiche di interesse del singolo studente. Una formula innovativa, mutuata dagli incontri di business, che garantisce un elevato livello di interazione personale e un approfondimento individuale sul futuro dei maturandi, con due prospettive diverse e complementari: quella di chi già è affermato nel mondo professionale e quella di chi è nel pieno del percorso di studi universitari.