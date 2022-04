L’Ufficio diocesano di Cancelleria ha reso noto che, in data 4 aprile 2022, l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo ha nominato il nuovo Comitato Feste Patronali per la Città di Bisceglie, che è adesso così composto:

Giovanni Dibenedetto, Assistente spirituale

Nicola Dell'Orco, Presidente

Carmina Rocco, Vice Presidente e Rappresentante C.P.Z.

Pasquale Stipo, Tesoriere

Alessandro Valente, Consigliere

, Consigliere Angelo Preziosa, Consigliere

La nomina ha validità per tre anni. Il Comitato Feste Patronali Bisceglie si occupa delle Feste dei Tre Santi Protettori di Bisceglie e della copatrona Madonna Addolorata.

Questo comitato succede a quello presieduto dal dott. Tommaso Fontana che è stato per molti anni l'ispiratore di tutte le iniziative culturali e religiose in città.

Queste le parole del sindaco Angelantonio Angarano: "Sento di ringraziare profondamente il Presidente uscente Dott. Tommaso Fontana e tutti i membri che hanno ultimato il loro incarico all’interno del Comitato Feste Patronali. Gli ultimi due anni sono stati durissimi e hanno comportato scelte molto dolorose ma doverose per tutelare la salute pubblica. Come sapete abbiamo attraversato momenti delicati nei quali, tuttavia, c’è stata massima collaborazione e sinergia, ognuno nel rispetto dei propri ruoli. Passato il momento peggiore, l’auspicio è che si possa tornare a vivere pienamente le nostre feste patronali alle quali siamo molto legati. Al nuovo Comitato Feste Patronali formuliamo le nostre congratulazioni e il nostro augurio di buon lavoro, offrendo, come sempre avvenuto sinora, la massima collaborazione istituzionale"