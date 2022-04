Mercoledì 6 aprile presso BisceglieApprodi si è svolta la manifestazione per la “Giornata del mare e della cultura marittima”, che ha reso protagonisti alcuni alunni della Scuola Media “R.Monterisi” di Bisceglie. alla manifestazione hanno collaborato la capitaneria di porto di Barletta e Bisceglie, Il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore alla cultura Loredana Bianco, Pasquale Salvemini col Centro Recupero Tartarughe, e raccontidigrano per aver offerto la merenda ai nostri pirati.

Tutto si è svolto grazie a BisceglieApprodi e al suo presidente Nicola Rutigliani per l'ospitalità e la fiducia..

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, e non solo, alla difesa e tutela del Mare e alla conoscenza di saperi e pratiche tradizionali relativi alla pesca, alla navigazione e all’infinita cultura del mare, attraverso narrazioni, approfondimenti ed espressività artistica, canali privilegiati per la conservazione e la trasmissione della memoria. È infatti solo mantenendo vivo il contatto tra generazioni e appartenenze diverse che si riesce ad attuare quella salvaguardia capace di mantenere viva l’esperienza del mare, fatta di abilità e conoscenze che risalgono ai nostri più antichi passati, arricchita da una sempre crescente consapevolezza sulla tutela ambientale, che solo la contemporaneità è riuscita a raggiungere.