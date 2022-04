​"Frantoio a cinque sensi"​, idea vincente a dimensione bambino​

Domenica 10 aprile dalle ore 16.30 penultimo appuntamento della rassegna proposta dalla compagnia BinarioZero con il frantoio di Molfetta e il patrocinio morale della città di Bisceglie: "Frantoio a cinque sensi".

Una idea vincente, originale nel suo genere, a dimensione bambino. Il bimbo entra nel retro del frantoio vive sulla propria pelle un "senso" guidato da Lucy Di Molfetta e Lucia domenica 10 aprile: l'udito e a seguire ascolta una fiaba inerente al senso con l'attore Giancarlo Attolico.

"IL PESCE D'ORO"

Trama: Un pescatore con sua moglie vivono di cose semplici, una piccola casa, una barca e il mare. La miseria e’ tanta. In una giornata di sole nella rete del pescatore resta incagliato un pesce d’oro. Da quel momento la vita della coppia cambia, la moglie non ascolta più nessuno unico motivo chiedere sempre di più a quel pesce d’oro. Troverà’ la serenità quella moglie? Ritornerà ad ascoltare il suo cuore e suo marito, piuttosto che il suo ego? E se la felicità fosse nelle cose semplici?

Prenotazione obbligatoria per il laboratorio, per la fiaba o per l'intero pacchetto (comprensivo di merenda genuina per tutti).

Info e prenotazioni al 348 36 77774

www.compagniabinariozero.it