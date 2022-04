Stagione teatrale, stasera al Politeama Italia arriva Gabriele Cirilli con Duepuntozero

Prosegue la stagione teatrale del Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Questa sera, martedì 5 aprile, al Politeama Italia alle ore 21 sarà di scena Gabriele Cirilli con il suo “Duepuntozero.

Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro tra l’artista e il pubblico alle 18 nella sala B del Politeama Italia. Modera la giornalista Cinzia Montedoro.

“Duepuntozero” è lo spettacolo che Gabriele Cirilli propone per la stagione invernale2021/2022, bypassando quest’ultimo anno e mezzo e ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con “Mi Piace… Di Più”. Lo show si dipana attraverso una riflessione su come sopravvivere stando al passo con il tempo, ma soprattutto col linguaggio e la continua ricerca del nuovo, attraversando tutti generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret, racconti di vita vissuta comici ma che toccano anche le corde del cuore, canzoni, monologhi e gag irresistibili. In questo spettacolo Gabriele porta in scena insieme a sé un po’ di persone, quelle che fanno parte della sua vita. Duepuntozero, di Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Maria De Luca, Lucio Leone, Gianluca Giugliarelli, è l'espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico.

INFO: www.teatropubblicopugliese.it