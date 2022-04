Associazione medici cattolici italiani, nasce la sezione Trani-Bisceglie

Lo scorso 2 aprile, al Monastero di Colonna di Trani, è stata fondata la nuova sezione AMCI Trani-Bisceglie, associazione ecclesiale nazionale che trova in Gesù Cristo “medico del corpo e dello spirito” il fondamento della propria spiritualità.

Durante l'assemblea, alla presenza di sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi, del Prof. Filippo Boscia, Presidente Nazione AMCI, del Dott. Vincenzo Defilippis, Presidente della Federazione Europea Medici Cattolici, del Dott. Giuseppe Paolillo, Presidente Regionale AMCI, del Dott. Giovanni Papeo, Presidente Diocesano AMCI, di Don Sabino Troia, responsabile regionale Pastorale Sanitaria e di Don Francesco Dell'Orco, Assistente spirituale della nuova sezione, è stato eletto per acclamazione come Presidente della neonata sezione il Dott. Angelo Guarriello.

”La costituzione di una sezione diocesana dell’Associazione Medici Cattolici che unisce Trani e Bisceglie – afferma il Dott. Angelo Guarriello – era un progetto che da tempo sostenevamo. La sua nascita è per noi motivo di grande soddisfazione, oltre che una nuova risorsa per la pastorale diocesana. L’ispirazione cristiana, tipica dell’Associazione, è un supporto di pensiero etico ed umanizzante sia per i membri che ne fanno parte, sia per il contesto in cui la professione medica viene esercitata. Desidero porgere i miei ringraziamenti personali oltre ovviamente all'Amci nazionale anche alle associazioni del terzo settore di Trani intervenute in questa giornata in modo particolare alla Croce Rossa Italiana sezione Andria ed all'Unitalsi rappresentate dai Presidenti dott. Antonio Veneziano e dalla dott.ssa Giulia Losciale”.

L'associazione ecclesiale, riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana, coltiva una devozione particolare a Maria Santissima Salute degli Infermi e ha come patroni San Luca Evangelista Medico, nella cui festa inaugura l’anno sociale e San Giuseppe Moscati, aderisce alla Consulta della Pastorale della Salute, collabora con il Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale) e con la Pontificia Accademia per la Vota, opera con altre organizzazioni scientifiche e professionali, è membro della Federazione Europea e Internazionale dei Medici Cattolici e opera in campo socio-sanitario e alla Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici (SIBCE).

“L’iniziativa di costituire una nuova sezione nella diocesi Barletta-Trani-Bisceglie - afferma il Dott. Giuseppe Paolillo, Presidente regionale AMCI - è scaturita da un gruppo promotore e si pone come obiettivo quello di avviare un percorso formativo personale e comunitario in ambito spirituale, etico e morale in particolare su temi scientifici e professionali, e offrire una testimonianza cristiana all’interno della professione medica”.