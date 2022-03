Intervento del Gen. Pasquale Preziosa al Tg4 sul conflitto ucraino

Il Gen. Pasquale Preziosa è intervenuto questa sera, in qualità di Presidente dell' Osservatorio per la Sicurezza Eurispes ,per parlare del conflitto ucraino all'interno del noto TG condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete4.

Ricordiamo che l' Eurispes è un comitato permanente sulla Sicurezza che si avvale di un Comitato Scientifico al quale partecipano rappresentanti delle diverse Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Dicasteri degli Esteri e delle Università, alti Magistrati da sempre impegnati nel contrasto alla criminalità, figure di vertice ed esperti di infrastrutture critiche ed Enti nazionali fortemente interessati ai temi della sicurezza.

La missione dell’Osservatorio è quella di monitorare, anche attraverso nuovi modelli predittivi e interpretativi di analisi, le diverse fenomenologie che attraversano i temi della sicurezza, sempre più al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, degli organi di informazione e del sistema politico-istituzionale.

I temi da sviluppare sono individuati in sintonia con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con la quale l’Eurispes ha siglato un accordo di collaborazione.

Una disamina attenta e puntuale quella dell' ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana nonchè esperto di Geopolitica della sicurezza.