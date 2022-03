Si è rivelato un autentico successo l'atteso "concerto-talk" che ha avuto per protagonisti Gianna Fratta e Dino De Palma a Bisceglie, presso il Salone dei Congressi dell’Opera Don Uva, la sera di sabato 26 marzo. Nel fare gli onori di casa, il dott. Paolo Telesforo, AD di Universo Salute, ha elogiato i celebri musicisti, accogliendoli sulla scena e condividendo il saluto con gli altri partner del prestigioso evento, compreso nel programma relativo al Centenario di fondazione dell’Opera Don Uva: Congregazione Ancelle Divina Provvidenza, Fondazione S.E.C.A., Circolo dei Lettori, oltre naturalmente a Universo Salute.

"Orgoglio della nostra terra" - ha poi evidenziato la dottoressa Giuseppina Di Miscio, Direttrice della Divisione di Radiologia e del Centro di Senologia Diagnostica del San Francesco Hospital di Foggia, intervenendo con il presidente del CdA di Universo Salute, dr Giancarlo Pecoriello, alla premiazione dei due musicisti di caratura internazionale, acclamati dal folto pubblico.

Uno spettacolo di elevato spessore culturale, presentato da Alfredo Nolasco, in cui la Fratta, celebre direttrice d'orchestra e pianista, ha parlato del funzionamento di un’orchestra e del ruolo del direttore d’orchestra, spesso utilizzati e studiati come esempi eccelsi per indagare il concetto di leadership, per analizzare le qualità che dovrebbe possedere un manager, per comprendere i meccanismi che regolano i rapporti all’interno di un gruppo di lavoro teso a raggiungere obiettivi comuni.

Non è un caso, infatti, che l’orchestra sia il team di lavoro con la maggiore concentrazione umana nel minor spazio possibile. Questo dato è significativo e aiuta a comprendere perché la metafora dell’orchestra e del direttore è quanto mai appropriata per comprendere i meccanismi che regolano un team: saper valorizzare le singole competenze senza che nessuno prevarichi, sottolineare l’interdipendenza di tutti da tutti gli altri, accettare la corresponsabilità del risultato finale ciascuno nel proprio ambito. In particolare si è evidenziato il ruolo del direttore d'orchestra: a cosa serve veramente quell'uomo - o più raramente una donna - sul podio? Interrogativo meno scontato di quanto appaia perché, se il ruolo del compositore, quale genio creativo che determina la nascita di un’opera nuova, è d’immediata comprensione, al pari di quello di chi ha il compito di suonare, cantare, interpretare e rendere vivo lo spartito, trasformando segni in suoni, non altrettanto può dirsi del direttore d’orchestra, che non crea un’opera, né la esegue direttamente mettendo in vibrazione un corpo vibrante.

Eppure se si arriva a dire la Traviata di Muti un motivo ci sarà, o forse più di uno. Fin qui la conversazione; a seguire il concerto in duo, che ha visto protagonisti il celebre violinista pugliese Dino De Palma e, questa volta in veste di pianista, la stessa Gianna Fratta.

Il programma è stato di grande appeal: i due musicisti hanno proposto un viaggio musicale nel grande repertorio per duo, spaziando dal vibrante Scherzo di Brahms alla nota Danza macabra di Saint-Saens, dalle virtuosistiche variazioni di Paganini su un tema rossiniano ad un medley di famosissimi temi tratti da opere italiane di Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi. Nel finale, dopo il richiestissimo "bis", pubblico in delirio e targhe ricordo per i due straordinari artisti, con una dedica emblematica a ciascuno: "protagonisti di un evento indimenticabile".

Un plauso al team che ha organizzato l'evento: dalla Responsabile Ufficio di Presidenza, dr.ssa Elisabetta De Palma, all'Area Comunicazione di Universo Salute, al dr Michele Cillis, al coordinamento hostess a cura di Giovanna Lopez, con l'immancabile supervisione del Direttore Amministrativo e AA.GG, dr Marcello Paduanelli.