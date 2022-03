“Roma Intangibile” conferma Presidente Pasquale D’Addato

Domenica 27 marzo 2022, presso lo storico Sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che ha visto un voto plebiscitario verso il Presidente uscente dott. Pasquale D’Addato, riconfermato dall’oltre 85% degli aventi diritto al voto. A caldo, il Presidente ha tenuto a ringraziare tutti i soci per il supporto ricevuto e ha plaudito alla storica l’elezione di due donne, Caterina Ruta (al suo terzo mandato) e Giulia Papagni (nuova entrata), all’interno della squadra amministrativa: «Questa elezione colloca “Roma Intangibile” tra le S.O.M.S. nazionali più all’avanguardia per le quote rosa», ha spiegato il manager D’Addato.

A completare il Consiglio Direttivo, per il triennio 2022-2024: l’arch. Pierpaolo Sinigaglia, il sig. Emanuele Storelli, il sig. Giambattista Dell’Olio e il rag. Franco Dell’Orco.

Il sodalizio “Roma Intangibile” prosegue quindi l’attività di mutuo soccorso intrapresa sotto la guida del dott. Pasquale D’Addato: il rieletto Presidente negli anni si è speso a favore dei giovani e delle donne, stringendo sinergie con le associazioni del territorio. Inoltre, la sua infaticabile opera ha portato a realizzare il progetto di Telemedicina, oltre a una serie di importanti interventi indirizzati alla cultura e alla solidarietà.

Il riconfermato D’Addato, nel suo discorso di insediamento, ha aggiunto: «Insieme continueremo a costruire la nostra Società senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo tutti noi bisogno l'uno dell'altro. Il nostro Sodalizio dev'essere sempre più la nostra Casa, dove incontrarsi, stringersi la mano, sapendo di essere tra vere amiche e veri amici, pronti ad aiutarsi reciprocamente e ad aiutare il prossimo».