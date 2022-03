Concerto per la pace del New Chorus a Roma Intangibile Copyright: BisceglieLive.it

Si è tenuto questo venerdì 25 marzo nella sede di Roma Intangibile il Concerto per la Pace, al fine di raccogliere fondi per i bambini ucraini. Una iniziativa voluta fermamente dal New Chorus diretta dal M° Marzia Pedone e dal presidente di SOMS ROMA INTANGIBILE dott. Pasquale D’Addato, per testimoniare la contrarietà alla Guerra in Ucraina a gran voce accogliendo l'accorato appello inviato dal Presidente dell'Associazione Nazionale Cori Ucraini, al mondo corale italiano:

“Stiamo vivendo un momento drammatico in Ucraina, in cui ogni certezza e visione del futuro è stata calpestata e umiliata dalla violenza di una guerra che ad ogni ora diventa più sanguinosa. Mi rivolgo a voi per rassicurarvi… perché nonostante tutto noi abbiamo nei nostri cuori una risorsa che ci permette di andare avanti e superare l’angoscia che ci assale… sappiamo di essere parte di una GRANDE FAMIGLIA CORALE che abbraccia tutto il mondo e che è unita soprattutto nei momenti difficili a prescindere da ogni appartenenza. Noi ci sentiamo uniti a tutti voi perché siamo come voi, avendo gli stessi valori e credendo fortemente nella straordinaria forza della musica e del canto. Molti di noi sono proprio ora all’interno di bunker o nei passaggi della metropolitana e tenendoci per mano, spesso intoniamo canti di pace e di speranza… immagino che anche voi lo facciate in questi giorni. Riceviamo messaggi anche da tanti coristi russi che ci esprimono la loro solidarietà e il totale dissenso dalla condotta di guerra adottata dal proprio governo. Sarebbe bello che un giorno, in ogni parte del mondo, tutti i cori facciano sentire le proprie voci ai potenti della terra, ai governanti, agli eserciti… affinché possano capire che in fondo siamo tutti fratelli, legati dagli stessi bisogni e dagli stessi desideri...ci auguriamo che la luce del canto corale torni ad essere abbagliante e ad inondare le nostre vite e che il brutto sogno che fatica ad abbandonarci, lasci posto alla serenità e alla gioia completa”.

Il concerto ha avuto un grande successo di pubblico, è iniziato con l’Inno alla gioia dalla 9 sinfonia di L.V.Beethoven , proseguito con Va Pensiero dal Nabucco di G. Verdi e I Sogni son desideri di Hoffman e terminando con La vita è bella di N. Piovani.