ArteVives, le “Romantiche Armonie” del duo Zecchillo – Merolla

Due autori iconici della musica romantica, del calibro di Robert Schumann e Car Maria von Weber, filtrati attraverso la musica da loro dedicata all’affascinante connubio tra clarinetto e pianoforte. Può essere inquadrato così il concerto dal titolo “Romantiche Armonie”, terzo appuntamento della programmazione musicale 2022 di ArteVives che domenica 27 marzo (ore 19.00) vedrà protagonisti il clarinettista Andrea Zecchillo e la pianista Lucrezia Merolla nella splendida cornice di Palazzo Vives Frisari (via Ottavio Tupputi, 13).

La musica da camera dà la possibilità di esplorare atmosfere intime e sognanti nonché la potenza e il brivido (“impeto e tempesta”) determinati dalla libertà espressiva di due musicisti che, tramite lo spartito, lasciano intravedere frammenti della propria anima. Il progetto “Romantiche Armonie”, mirabilmente tradotto anche in un cd che segna l’esordio di ArteVives Aps nell’ambito della produzione musicale, scaturisce dalla voglia di far conoscere musica di qualità in un’acustica d’eccezione. Non è un caso, infatti, che l’intero lavoro sia stato registrato all’interno del Gran Salone di Palazzo Vives Frisari, così da restituire al fruitore l’emozione dell’ascolto dal vivo in una dimensione ideale per la musica da camera. Il clarinettista biscegliese Andrea Zecchillo e la pianista gravinese Lucrezia Merolla, brillanti e apprezzati interpreti a livello nazionale, affiancano da sempre la carriera musicale a quella didattica ed entrambi si sono formati sotto la guida di autentici luminari dei rispettivi strumenti e della musica in generale.

Il cartellone di ArteVives, patrocinato dal Comune di Bisceglie, proseguirà domenica 3 aprile con il concerto “La musica delle parole. Amarcord”, in cui la nota cantante Gianna Montecalvo sarà accompagnata al pianoforte da Michele Campobasso.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni sulla stagione concertistica di ArteVives consultare la pagina https://www.artevives.it/eventi/stagione-concertistica-2021-22, o contattare i numeri whatsapp 349/5452270, 342/3504503, mail artevives.info@gmail.com.

Il costo del biglietto per singolo evento è di 10 euro (ridotto a 5 euro per gli under 15). Si può inoltre sottoscrivere l’abbonamento al costo di 80 euro per l’accesso a 10 eventi (inclusi quelli della programmazione da settembre a dicembre 2022).