Lunedì 21 marzo alunni, genitori, docenti, personale ATA, hanno partecipato con entusiasmo e dedizione al progetto “Non ti scordar di me – Operazione scuole pulite” al primo circolo, plesso “don Pino Puglisi promosso dall’ associazione Legambiente di Bisceglie presieduta da Alessandro Di Gregorio e dalla insegnante referente del progetto Grazia Cassanelli.

Ha illustrato il progetto l’ins. Viviana barbieri collaboratrice del dirigente dott.ssa Marialisa Di Liddo: “ Nella giornata di oggi festeggiamo la Primavera con questa bella iniziativa di Legambiente “Non ti scordar di me”. Per noi è una giornata molto importante, la nostra scuola ha fatto sempre tante attività per l’ambiente ma quest’anno ha qualcosa in più, siamo entrati a far parte della rete delle scuole green e abbiamo fatto nostri due obiettivi dell’agenda 2030 che sono il 14 e il 15, ovvero il patrimonio terrestre e il patrimonio acquatico. Questo progetto è molto importante perché ci serve per rafforzare la nostra azione didattica educativa quando noi parliamo non soltanto di apprendimento ma di trasmissione di valori importanti che sono i valori della tutela del nostro pianeta, in questo momento così critico, ma anche della tutela del bello, che va custodito e va curato. E’ questo il senso che noi vogliamo dare a questa giornata. L’essere qui tutti insieme testimonia che l’unione fa la forza lavorando tutti assieme, renderemo più bello questo giardino e le nostre piantine saranno curate tutti i giorni”.

Si è passati quindi, con l’aiuto di genitori e volontari alla piantumazione di 100 piantine di ligustri e di 30 ginestre assieme ai bambini per abbellire gli spazi esterni che col tempo formeranno una bella siepe a coronamento del giardino esterno della scuola. L’evento è stato una preziosa occasione per ridurre quelle distanze che si creano tra genitori e insegnanti, tra ragazzi e adulti e per ribadire quanto sia importante vivere la scuola come bene comune e non permettere che vengano dimenticati i problemi di molti edifici scolastici. All'evento era presente il presidente regionale di Legambiente Daniela Salzeto, l'assessore all’ambiente di Bisceglie dott. Gianni Naglieri e il presidente del consiglio comunale dott. Gianni Casella.