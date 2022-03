Binariozero, domenica 20 marzo secondo appuntamento con "Frantoio a cinque sensi"

«Quando la compagnia teatrale BinarioZero scende in campo la risposta della città è sempre calorosa: la rassegna "frantoio a cinque sensi" partita domenica 27 febbraio nel meraviglioso spazio del frantoio Di Molfetta ha visto il sold out. I bambini protagonisti di un laboratorio su un senso, si è partiti dal "gusto": dolce, amaro, salato, acido a cura di Lucy Di Molfetta e Lucia».

E' quanto si legge nella nota diffusa dalla stessa Compagnia teatrale biscegliese.

«A seguire Giancarlo Attolico - prosegue la nota - coinvolgendo i bimbi ha animato la favola "la bambina golosa e zio lupo", una storia dal gusto amaro ma con un finale dolce. Attolico scrive: "Ringrazio tutti i genitori che hanno scelto in una domenica piovosa di venire in frantoio, perchè alcuni messaggi di pace si possono veicolare attraverso il teatro, la pace si costruisce ogni giorno. I lupi sono sempre in agguato, un lupo è sempre un lupo, ma noi possiamo imparare a distrarre la sua fame di potere accerchiandolo di amore, condivisione e franchezza portandolo a ragionare piuttosto che fargli usare il suo istinto".

Lucy di Molfetta e Attolico hanno scaldato i motori di questa piccola rassegna sui sensi, con il patrocinio morale del comune di Bisceglie.

Domenica 20 marzo il secondo appuntamento,un altro senso: il tatto e la fiaba Mammaluna.

“Tre sorelle. Una diversa dall’altra. La vanitosa e pigra, la taciturna e perfida e la più piccola allegra e servizievole. Alla partenza prematura del papà le tre sorelle si troveranno sole. La gelosia e’ di scena. Tra oro, argento e seta mammaLuna metterà’ tutto al suo posto? La sorella piccola toccherà con mano la crudeltà ma anche la generosità e la meraviglia che la vita può donare. Una favola crudele, con finale a sorpresa”.

Puoi prenotarti al numero 348 36 77774 per il laboratorio, per la fiaba o per l'intero pacchetto».