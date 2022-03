Angelantonio Angarano: ​«Altra marea colorata di alunni​ in marcia contro la guerra»

«Continuano le iniziative, tutte meritevoli, formative e coinvolgenti, dei circoli didattici a sostegno della pace. E non posso che essere al loro fianco per i principi così importanti che trasmettono ai bambini affinché imparino ad essere sin dalla tenera età seminatori di bene e rispetto».

E' quanto afferma il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Ieri - prosegue il Sindaco - altra marea colorata con gli alunni del Primo Circolo Didattico che hanno sfilato dalla scuola “De Amicis” al palazzuolo, dove in tanti hanno letto messaggi in favore della pace e per esprimere il loro disprezzo verso la guerra. Alle loro voci abbiamo unito le nostre per un grido sempre più forte: no alla guerra. Un plauso alla Dirigente Marialisa Di Liddo e ai docenti che hanno organizzato la manifestazione spiegandone ai bimbi il profondo valore umano».