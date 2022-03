​Giovani YouTuber uniti per cambiare il mondo: una rete di canali lancia iniziative di solidarietà

Del biscegliese Gaetano D’Ambrosio, apprezzato YouTuber con il canale “Mix Tube by Raizen”, avevamo parlato qualche tempo fa. Oggi ci racconta il suo nuovo progetto per il sociale in un vlog: “Se si sommano tanti piccoli gesti di ogni singola persona si ottiene un unico potente gesto di umanità”, ha spiegato. Per questo, mettendo insieme alcuni canali YouTube d’Italia con i medesimi obiettivi, ha deciso di formare un team e appoggiare iniziative di start-up, indirizzate al risparmio e alla donazione verso Enti operativi nel sociale e nella ricerca.

Aiutare la beneficenza è il messaggio che lancia il canale capofila “Mix Tube”, di concerto a “Cose da Youtuber” di Vincenzo Martucci da Santa Maria Capua (CE) e Federico Giganti da Vercelli (VC), e al produttore musicale/sound engineering Samuel Zanellato di Vercelli (VC). Per saperne di più e ottenere maggiori informazioni, è stato realizzato un filmato dedicato, disponibile al link: https://youtu.be/yETHPV5iSs0

Gaetano D’Ambrosio fa nascere la sua passione di Youtube per condividere una moltitudine di interessi: il vlogger, in arte Raizen, ha affermato: «Negli anni ho maturato svariate passioni tra cui il fai-da-te, la cucina, l’arte, la scienza e la voglia di conoscenza atta a migliorare me stesso. All’inizio avevo tutte le carte in tavola per creare dei contenuti e condividerli tramite Youtube ma mancava la scintilla che poteva permetterlo. L’ho trovata nel video editing».