ArteVives, le “Canzoni di un lungo viaggio” interpretate da Margherita Rotondi

Salutato con riscontri estremamente lusinghieri il primo evento della stagione 2022, la programmazione musicale di ArteVives Aps prosegue domenica 13 marzo con il concerto dal titolo “Canzoni di un lungo viaggio” (inizio ore 19:00, apertura porte alle 18:30). Protagonisti della performance all’interno dei suggestivi ambienti di Palazzo Vives Frisari (via Ottavio Tupputi 13, a Bisceglie) saranno nell’occasione il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli.

Il “volo” intercontinentale percorso dal programma musicale prende le mosse da Parigi con le affascinanti e malinconiche melodie degli chansonniers, quindi fa scalo in Sudamerica per muoversi lentamente ai ritmi latini di rumba o tango e atterra, infine, a Broadway con le sue commedie musicali dal carattere brillante, ma non prive di venature sentimentali. Ognuno dei brani proposti è stato inserito all’interno di qualche classico del cinema internazionale e l’intera selezione può essere considerata un’autentica colonna sonora, l’ascolto ideale per un lungo viaggio che ci riporta a noi stessi e alla nostra vita.

Specializzatasi in Canto Barocco al Conservatorio di Ferrara, il mezzosoprano Margherita Rotondi si è affermata presso il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Carlo Felice di Genova nonché in ambito internazionale con splendide esibizioni a Cracovia, Ginevra e Tokyo. La talentuosa cantante barese sarà accompagnata al pianoforte dalle mani di Vincenzo Cicchelli, che da quasi vent’anni si dedica all’ideazione di programmi a tema impreziosendo ogni esecuzione con una personale guida all’ascolto.

Il cartellone dell’associazione biscegliese, patrocinato dal Comune di Bisceglie, vivrà poi il suo terzo appuntamento a Palazzo Vives Frisari domenica 27 marzo con “Romantiche Armonie”, concerto imperniato su musiche di Weber e Schumann eseguite da Andrea Zecchillo (clarinetto) e Lucrezia Merolla (pianoforte), con cui ArteVives celebra la sua prima produzione discografica che, già a partire dal 6 marzo, è possibile ascoltare su tutte le piattaforme musicali.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni sulla stagione concertistica di ArteVives consultare la pagina https://www.artevives.it/eventi/stagione-concertistica-2021-22, o contattare i numeri whatsapp 349/5452270, 342/3504503, mail artevives.info@gmail.com.

Il costo del biglietto per singolo evento è di 10 euro (ridotto a 5 euro per gli under 15). Si può inoltre sottoscrivere l’abbonamento al costo di 80 euro per l’accesso a 10 eventi (inclusi quelli della programmazione da settembre a dicembre 2022).