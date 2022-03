Presso lo storico Sodalizio biscegliese di mutuo soccorso “Roma Intangibile”, si è tenuto un grande evento in onore delle Donne di tutto il mondo e in particolare di coloro che oggi stanno combattendo una battaglia di resistenza e libertà in terra ucraina. La manifestazione, tenutasi lunedì 7 marzo 2022 e aperta alla Città, infatti ha visto la partecipazione di una famigliola ucraina, mamma e figlia, a raccontare la propria storia. “Roma Intangibile”, grazie all’azione del Presidente Comm. Pasquale D’Addato e del suo Consiglio direttivo, ha discusso il tema "Quale il ruolo della Donna oggi", in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti della Donna, con ospiti femminili dell’industria e dell’imprenditoria, a portare la propria testimonianza.

Hanno preso parte al meeting: la dott.ssa Federica Illuzzi, imprenditrice e titolare dell’industria del Capocollo di Martina Franca; la dott.ssa Renata Rana, psicologa biscegliese e socia di “Roma Intangibile”; l’ing. Mariana Bianco, imprenditrice del Caffè, manager e Presidente Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione a cura del Presidente D’Addato, ha moderato l'evento la chairwoman dott.ssa Mariarosaria Colamartino, rappresentante LILT cittadina, mentre l'Inno nazionale è stato affidato, in un momento denso di emozione, alla voce del soprano M° Marzia Pedone, direttrice del New Chorus. In più, sono intervenuti a corroborare i messaggi, il Gen. Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore, docente di Geopolitica e Presidente Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza Europea, e il Sindaco di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano.

A gremire la sala, di concerto ad autorità civili e militari, secondo la normativa anticovid attualmente vigente, tanti soci presenti con i responsabili delle associazioni biscegliesi, per l’idea del Presidente D’Addato di fare rete, con l’obiettivo di essere concretamente al servizio della comunità cittadina, al fianco delle Istituzioni.

In grande stile, infine, la serata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici a cura della ditta Divella, azienda pugliese che promuove e incentiva il territorio nel mondo.